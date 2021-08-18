Balıkesir'de elektrik tellerine çarpan kamyonet yandı
İvrindi ilçesinde bir kamyonet elektrik tellerine çarpınca, taşıdığı saman balyaları yanmaya başladı. Bölgeye gelen ekipler büyük uğraş sonucu yangını kontrol altına aldı.
- İHA
- 18.08.2021 - 23:59
- Güncelleme : 19.08.2021 - 00:30
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde beklenmeyen bir yangın meydana geldi.
Gökhan Zeybek yönetimindeki saman balyası yüklü kamyon, elektrik tellerine çarpması sonucu saman balyaları yanmaya başladı.
Vatandaşlar durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İvrindi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.
KAMYON ALEVLER İÇİNDE KALDI
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesine rağmen kamyon cayır cayır yandı.
Kamyonun alev alev yanması ve söndürme çalışmaları saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Yangın ekiplerin büyük gayreti sonucu kontrol altına alınmasına rağmen kamyon kullanılmaz hale geldi.
Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.
Balıkesir'de elektrik tellerine çarpan kamyonet yandı VİDEO