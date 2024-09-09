Balıkesir'de eski koca dehşeti! Karnından bıçaklandı

İHA
Kadına şiddetin son adresi Balıkesir.
Erdek ilçesinde bir şahıs, eski eşini karnından bıçaklayarak yaraladı.
Sahil Çuğra Mevkii Mahallesi 5065. Sokak'ta meydana gelen olayda S.A. isimli şahıs, boşanmış olduğu eski eşi Y.Y.'nin ikametine gitti.
Y.Y.’yi karnından bıçaklayan S.A., daha sonra olay yerinden kaçtı.
YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Polis ekipleri, kaçan S.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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