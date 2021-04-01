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    Balıkesir'de FETÖ’den aranan asker yakalandı

    Edremit ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan astsubay, polis tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 01.04.2021 - 23:21
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    Balıkesir'de FETÖ’den aranan asker yakalandı

    İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kısa süre önce araması bulunan astsubay A.O.Ç.’yi sıkı titiz araştırma ve takip sonucu saklandığı evde yakaladı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    TSK’da astsubay rütbesinde bulunan ve hakkında görevden uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen kişi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi.

    Balıkesir de FETÖ’den aranan asker yakalandı #1

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