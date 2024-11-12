Balıkesir'de göçmenlere yönelik çalışmalara ilişkin veriler paylaşıldı

İHA

Balıkesir'de güvenlik güçlerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele sürüyor.

Bu kapsamda Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4-10 Kasım tarihleri arasında başarılı çalışmalara imza attı.

Ekiplerce, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde 7 düzensiz göç olayına müdahale edildi.

TOPLAM 108 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda; 2 organizatör ile 85 Afganistan, 17 Suriye ve 6 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 108 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 1 organizatör hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 1 organizatör ise tutuklandı.