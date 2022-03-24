Balıkesir'de iki kardeş, bakkallardan yağ ve sigara çalarken yakalandı

Balıkesir'de iki kardeş, bakkallardan yağ ve sigara çalarken yakalandı

Balıkesir'de girdikleri bakkallardan sigara, sıvı yağ ve para çalan kardeşler, jandarma ekiplerinin incelemeleri sonucu suçüstü tespit edildi.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal mahallelerinde çok sayıda bakkala girerek hırsızlık yapan Murat Atmalı ile Suat Atmalı kardeşler sigara, sıvı yağ ve kasadaki paraları çaldı.

İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızların peşine düştü. Bölgeye gelip incelemelerde bulunan ekipler, güvenlik kameralarının büyük çoğunluğunun çalındığını tespit etti.

Jandarmanın araştırması sürerken Atmalı kardeşler, Ovaköy Mahallesi’nde hırsızlık için başka bir dükkana daha girdi. Sabah iş yerine geldiğinde dükkanının soyulduğunu fark eden işletmeci, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bakkala gelen JASAT, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

GERİ YÜRÜDÜ, KARDEŞİ GELİP ÇALDI

Görüntülerde, hırsızlık için dükkana gelen Murat ve Suat Atmalı, son anda girişteki güvenlik kamerasını fark ediyor. Arkasını dönerek geri yürümeye başlayan Suat Atmalı, kardeşini uyarıyor. Murat Atmalı, eliyle yüzünü kapatarak bakkala giriyor. Atmalı, iş yerinin içerisindeki kameralarca kaydedilirken, JASAT ekipleri, görüntülerden hırsızların eşkallerini belirleyip, takibe aldı.

YAĞ VE SİGARA HIRSIZLARI TUTUKLANDI

Jandarma tarafından teknik ve fizik takibe alınan Atmalı kardeşler, hırsızlık yapmak üzere girdikleri başka bir iş yerinde, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızların adreslerinde arama yapan jandarma, çalınan sigara, yağ ve paralara ele koydu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atmalı kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





















