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    Balıkesir'de jigolo dolandırıcılarına operasyon

    Balıkesir'de jigolo yalanıyla dolandırılan bir kişinin ihbarını değerlendiren polis ekipleri, 47 kişiyi yakaladı.
    • DHA
    • 29.01.2021 - 13:49
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 14:23
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    Balıkesir'de jigolo dolandırıcılarına operasyon

    Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran kimliği açıklanmayan bir kişi, ‘jigolo olma vaadiyle’ dolandırıldığını bildirdi.

    Hemen harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, pek çok kişiyi aynı yöntemle dolandıran İstanbul merkezli çeteyi deşifre etti.

    Çetenin internet üzerinden ‘yüksek gelir vaadiyle jigolo olma’ ilanları verdiği, başvuranların ‘birlikte olmak isteyen kadın olduğunda, sizinle iletişime geçeceğiz’ diyerek, kişisel bilgilerini aldığı, daha sonra kadınlara aratarak yüksek ücretle birliktelik teklif ettirdiği en sonunda da kurbanlarından sisteme giriş ücreti ve garanti parası adı altında para topladıkları saptandı.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Balıkesir polisi, 98 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı belirlenen şüphelilerden 44'ünü İstanbul’da, 3'ünü ise Gaziantep’te yakalayarak, gözaltına aldı.

    Şüpheliler ile birlikte çok sayıda cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. Ayrıca arama yapılan adreslerde, kitap arasına saklanmış çok sayıda banka kartı da bulundu.

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