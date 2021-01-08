Balıkesir'de kaçak kazıda 3 lahit ele geçirildi

Erdek ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 5 kişinin ikametlerinde 3 lahit, 1 adet detektör ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Erdek ilçesinde örgütlü olarak kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı ve izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.

Tespit sonrası yapılan operasyonla İ.E., F.Ç., H.Ç., F.S. ve E.D. isimli şüphelilerin kazı yaptıkları alanda ve ikamet adreslerinde arama yapıldı.

3 LAHİT ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, 3 adet lahit, 1 adet av tüfeği, 1 adet dedektör ve bu dedektöre ait 5 adet malzeme ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.



