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    Balıkesir'de kaza yapan sürücü otomobilini bırakarak kaçtı

    Bandırma İlçesinde, U dönüşü yaptığı esnada kaza yapan sürücü, aracını bırakarak kaçtı. Bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 14.11.2021 - 06:16
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    Balıkesir'de kaza yapan sürücü otomobilini bırakarak kaçtı

    Balıkesir'in Bandırma İlçesinde trafik kazası meydana geldi.

    Erdek - Bandırma bölünmüş karayolunda Bandırma istikametine U dönüşü yapmak isteyen 34 VN 7899 plakalı araç bu esnada Erdek istikametinden Bandırma istikametine gelen 17 KR 877 plakalı araçla çarpıştı.

    ARACINI BIRAKARAK KAÇTI

    Kazada ölü veya yaralı olmazken araçlarda büyük hasar meydana geldi.

    Kaza sonrası 34 VN 7899 plakalı aracın şöförünün otomobilini bırakıp kaçtığı öğrenildi.

    Kaza ile ilgili de soruşturma başlatıldı.

    Balıkesir de kaza yapan sürücü otomobilini bırakarak kaçtı #1

    Balıkesir de kaza yapan sürücü otomobilini bırakarak kaçtı #2

    Balıkesir de kaza yapan sürücü otomobilini bırakarak kaçtı #3

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