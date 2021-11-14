Balıkesir'de kaza yapan sürücü otomobilini bırakarak kaçtı

Bandırma İlçesinde, U dönüşü yaptığı esnada kaza yapan sürücü, aracını bırakarak kaçtı. Bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde trafik kazası meydana geldi.

Erdek - Bandırma bölünmüş karayolunda Bandırma istikametine U dönüşü yapmak isteyen 34 VN 7899 plakalı araç bu esnada Erdek istikametinden Bandırma istikametine gelen 17 KR 877 plakalı araçla çarpıştı.

ARACINI BIRAKARAK KAÇTI

Kazada ölü veya yaralı olmazken araçlarda büyük hasar meydana geldi.

Kaza sonrası 34 VN 7899 plakalı aracın şöförünün otomobilini bırakıp kaçtığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili de soruşturma başlatıldı.