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    Balıkesir'de keçilerini kaybeden muhtar, itfaiyeyi güldürdü

    Balıkesir'in Havran ilçesinde dağda mahsur kalan keçiler kurtarılırken, 5 keçisinin kaybolduğunu söyleyen muhtara 7 keçi teslim edince gülüştüler.
    • İHA
    • 01.10.2020 - 06:20
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    Balıkesir'de keçilerini kaybeden muhtar, itfaiyeyi güldürdü

    Balıkesir'in Havran ilçesi kırsalında bulunan Çakırdere Mahallesi muhtarı Kadir Süzük, 2 gün önce keçilerin dik olan Yayla Taşı mevkiindeki kayalıklara kaçtığını kendisinin başarılı olamadığını ve geri dönemedikleri için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

    5 KEÇİYİ 6 SAATTE KURTARDILAR

    Bunun üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit ve Havran İtfaiye Grup Amirliği arama kurtarma ekipleri alarma geçti. Usta dağcıları aratmayan uzman personel, 6 saatlik bir mücadele sonrası dik kayalıklardan aşağıya uzatılan halatlar yardımı kaybolan 5 keçiyi zararsız bir şekilde indirdi.

    Balıkesir de keçilerini kaybeden muhtar, itfaiyeyi güldürdü #1

    5 KEÇİ, 7 KEÇİ OLDU

    Ancak muhtarın kayıp olan 5 keçisi 7 keçi olarak bulununca ekipler de şaşırdı. Bunun üzerine yapılan incelemede muhtarın kayıp olan 5 değil, 7 keçisinin dağa kaçtığı anlaşıldı. Bu durumun Nasreddin Hoca’nın fıkrasını anımsattığını belirten ekipler, sahibi 5 keçisinin kayıp olduğu ihbarında bulunduğunu aktardı.

    Balıkesir de keçilerini kaybeden muhtar, itfaiyeyi güldürdü #2

    "KEÇİLERİ YANLIŞ SAYMIŞIM"

    Sonuç üzerine çok şaşıran muhtar Kadir Süzük ise, "Keçiler benim. Ama yalnış saymışım. Meğer 7 tanesi kayıpmış. Çok mutlu oldum" dedi.

    Balıkesir de keçilerini kaybeden muhtar, itfaiyeyi güldürdü #3

    Balıkesir de keçilerini kaybeden muhtar, itfaiyeyi güldürdü #4

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