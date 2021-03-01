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Balıkesir'de kısıtlamalara uymayan kişilere 2 milyon TL ceza kesildi

Balıkesir'de kısıtlamalara uymayan kişilere 2 milyon TL ceza kesildi

Balıkesir’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bin 11 şahsa toplam 2 milyon 15 bin 617 TL idari para cezası uygulandı.