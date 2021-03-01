Balıkesir'de kısıtlamalara uymayan kişilere 2 milyon TL ceza kesildi
Balıkesir’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bin 11 şahsa toplam 2 milyon 15 bin 617 TL idari para cezası uygulandı.
- İHA
- 01.03.2021 - 23:01
- Güncelleme : 01.03.2021 - 23:10
Balıkesir’de koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
Uygulanan kısıtlamada tebbirlere uymayan vatandaşlara para cezası kesildi.
2 MİLYON 15 BİN TL CEZA KESİLDİ
Bu hafta sonu da Balıkesir’de 26.02.2021 Cuma günü saat 21.00 ile 01.03.2021 Pazartesi günü saat 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlamalara uymayan bin 111 şahsa toplam 2 milyon 15 bin 617 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.