Balıkesir'de kumar baskınında 15 kişiye para cezası

Balıkesir'de derneğe yapılan kumar baskınında, kumar oynayan 15 kişiye 86 bin 772 TL para cezası uygulandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir dernekte kumar oynandığı ihbarını alması üzerine operasyon başlattı.

Baskın düzenlenen dernekte 11 kişinin kumar oynadığı, 4 kişinin de kumar oynanması için yer temin ettiği belirlendi.

86 BİN 772 TL PARA CEZASI

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir dernekte kumar oynandığı ve koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı bilgisini aldı. Ekipler, bu derneğe düzenledikleri operasyonda 11 kişinin kumar oynadığını, 4 kişinin de kumar oynanması için yer temin ettiğini belirledi.

Polis ekiplerince söz konusu 15 kişi hakkında toplam 86 bin 772 lira ceza tutanağı düzenlendi.

DERNEK KAPATILDI

Dernek lokali ise ruhsatsız olduğu gerekçesiyle süresiz olarak mühürlenip kapatıldı. Derneğe yapılan baskında kumar oynan masada 5 bin 575 TL. para, 8 deste oyun kağıdı, 105 adet para yerine geçen marka, oyun oynamak için gereken malzemeler ele geçirildi.