Balıkesir’de mandaların eve dönüşü antilop göçünü anımsattı

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Balıklı ve Yakupköy mahallelerindeki mandaların meradaki otlamadan sonra ahırlara dönüşü, Afrika’da çekilen belgeselleri aratmıyor.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Balıklı ve Yakupköy kırsal mahallelerinde manda yetiştiriciliği önemli yer tutuyor.

Bölgede bulunan yaklaşık 5 binin üzerindeki manda sürüsü sabah erken saatlerde meraya salınırken, mandaların akşam eve dönüş saatlerinde renkli görüntüler oluşturuyor. Balıklı kırsal mahallesinde mera ile mahalle arasında bulunan dereden geçerek ahırlarına dönen manda sürüsü, Afrika’daki öküz başlı antilopların büyük göçünü hatırlatıyor.

Mahalle sakinleri sahip oldukları mandaların eve dönüşlerini dere kenarında bekleyip, ahırlarının yolunu bilen mandalara eşlik ediyor.

BÜYÜK RAĞBET GÖRÜYOR

Balıkesir’in Balıklı ve Yakupköy kırsal mahallelerinin günümüzde de en büyük gelirlerinden birisini oluşturan manda yetiştiriciliği, 2010 yılından bu yana verilen desteklerle altın çağını yaşıyor.

Sadece Balıklı kırsal mahallesinde bin 500’ün üzerinde manda varlığının bulunduğunu söyleyen yetiştiriciler, mandadan elde ettikleri süt, kaymak ve yoğurdun ülke genelinde büyük rağbet gördüğünü ifade ediyor.

Bölgedeki mandacılık ile birlikte manda sütü, manda kaymağı ve manda yoğurdu üretiminin de her geçen gün arttığına dikkat çeken üreticiler, mandacılığın kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlamak istediklerini belirtiyor.

“DÖRT KUŞAKTIR MANDA YETİŞTİRİYORUZ”

Yakupköy Mahallesi’nde dördüncü kuşak manda üreticisi Ali Çırpıcı, “Yakupköy’de manda üreticiliği yapıyorum. Ben dördüncü kuşağım. Dedem, babam ve benden sonra oğlum da manda üreticiliği yapıyor. Köyümüzde 750 adet manda var. Mandalar sabah saat 08.00’de sığıra çıkar, akşamüzeri 17.30 gibi ahırlarına geri dönerler. Köyümüzde manda sütünden kaymak ağırlıklı çalışmaktayız. Son iki yıldır manda sütünü yoğurt olarak da değerlendirmekteyiz. Manda sütünün litresi 10 lira civarında, kaymak ise 90 ile 110 lira arasında alıcı buluyor. Köyümüzün geçimi daha çok manda üretimiyle gerçekleşmektedir. Köyümüz genelinde 52 hanede manda yetiştiriciliği yapılmaktadır. Daha önce tarlalarımıza domates, biber, pancar gibi ürünler ekerken şimdi buğday, silajlık mısır ekmeye başladık. Pandemi döneminde herkes evlerine kapanmışken biz manda üreticileri olarak yaylıma çıkıyoruz. Çünkü hayvanlarımızı doyurmak zorundayız. Hükümet de bu konuda çiftçileri muaf tuttuğu için kısıtlama döneminde bile üretime devam ediyoruz.” diye konuştu.

“DESTEKLEMELER ÜRETİMİ ARTIRDI”

Balıklı Mahallesi’nde mandacılıkla uğraşan Halit Börekçi ise “Köyümüzde mandacılıkla uğraşıyoruz. Dededen, atadan bize kalan manda üretimini devam ettirmeye çalışıyoruz. Köyümüz mandacılık üretiminde ağırlıklı, bin 500-2 bin civarında mandamız var. Bunların bin 100 tanesi çayıra çıkıyor, geri kalanları ahırlarda kalıyor. Devletimiz manda üretimine iyi destek veriyor Allah razı olsun. Mandacılık yapmaktan çok memnunuz. Bence pandemi dönemi mandacılıkla uğraşan bizler için daha yararlı oldu. Şu anda manda sütü fiyatı toptan olarak 7 lira, perakende olarak da 10-12 lira arasında satılıyor. Manda sütü şimdilerde dondurmada kullanılmaya başlandı. Manda sütünün yararları da çok. İnsanlarda oluşan şişliği indiriyor. Uzmanlar manda sütünün büyük yararı olduğunu söylüyor. İçinde kanseri bile önleyen bir madde olduğunu söylüyorlar.” ifadelerini kullandı.