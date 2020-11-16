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    Balıkesir'de motosiklet sürücüsü ezilmekten son anda kurtuldu

    Devrilen motosikletin kadın sürücüsü, arkadan gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, MOBESE kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 16.11.2020 - 16:50
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 17:17
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    Balıkesir'de motosiklet sürücüsü ezilmekten son anda kurtuldu

    Balıkesir kent merkezinde yaşanan trafik kazaları, İl Emniyet Müdürlüğü'nün MOBESE kameralarına yansıdı.

    Kazaların, genellikle sürücülerin tedbirsizliği ve dikkatsizliği sonucu meydana geldiği görüldü.

    Kazalardan birinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi.

    SON ANDA MANEVRA YAPTI

    Motosikletin kadın sürücüsü, bu sırada arkadan gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Durumu fark eden minibüs sürücüsü manevra yaparken, yerdeki kadın da yuvarlanarak kendini yolun kenarına attı.

    Balıkesir'de motosiklet sürücüsü ezilmekten son anda kurtuldu ViDEO

    Balıkesir de motosiklet sürücüsü ezilmekten son anda kurtuldu #1

    Balıkesir de motosiklet sürücüsü ezilmekten son anda kurtuldu #2

    Balıkesir de motosiklet sürücüsü ezilmekten son anda kurtuldu #3

    Balıkesir de motosiklet sürücüsü ezilmekten son anda kurtuldu #4

    Balıkesir de motosiklet sürücüsü ezilmekten son anda kurtuldu #5

    Balıkesir de motosiklet sürücüsü ezilmekten son anda kurtuldu #6

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