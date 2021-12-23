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    Balıkesir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı

    Balıkesir'in Karesi ilçesinde mutfak tüpü bomba gibi patladı. Tüpün patlaması sonucu ev harabe hale gelirken, mutfakta yemek yapan kadın yaralandı.
    • İHA
    • 23.12.2021 - 19:48
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 20:18
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    Balıkesir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı

    Karesi ilçesi Kocaavşar Mahallesinde Celal Eroğul adlı vatandaşın evinde mutfak tüpünde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada evin hanımı Refiye Eroğul yaralandı.

    EV VE ÇEVRESİNDEKİ BİNALAR HASAR GÖRDÜ

    Patlama sonrası itfaiye, 112 Acil ekipleri ve AFAD ekipleri patlama olan adrese sevk edildi. Mutfak tüpünün bomba gibi patlaması sonrası ev ve çevresinde bulunan binalar hasar gördü. 112 ekipleri yaralı Refiye Eroğul'u hastaneye sevk etti.

    Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

    Balıkesir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı VİDEO

    Balıkesir de mutfak tüpü bomba gibi patladı #1

    Balıkesir de mutfak tüpü bomba gibi patladı #2

    Balıkesir de mutfak tüpü bomba gibi patladı #3

    Balıkesir de mutfak tüpü bomba gibi patladı #4

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