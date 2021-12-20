Balıkesir'de öğrenciler yaralı köpek için bir köşe hazırladı

Ayvalık ilçesinde ortaokul öğrencileri, 2 hafta önce polisten kaçan bir şoförün otomobiliyle hızla vurup kaçtığı yaralı sokak köpeği için okul salonunda bir köşe hazırladı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 2 hafta önce polisten kaçan bir şoför otomobiliyle bir sokak köpeğine hızla vurup kaçtı.

ÖĞRENCİLER OKUL SALONUNDA KÖŞE HAZIRLADILAR

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri yaralı sokak köpeği için okul salonunda bir köşe hazırladı.

Sahiplendikleri sokak köpeği Çaki, sevimli halleriyle okulun maskotu haline dönüştü.

''BİZ OLMASI GEREKENİ YAPIYORUZ''

Çaki'nin tedavisi için 2 haftadır uğraş veren onu kendi evinde misafir eden okul müdürü Mustafa Kurtuluş ise, "Biz olması gerekeni yapıyoruz ama öğrencilerimin küçük dostlarına gösterdikleri ilgi ve sevgi, beni ve okulumuzun öğretmenlerini fevkalade gururlandırdı” diye konuştu.