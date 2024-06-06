Balıkesir'de orman yangını Havran ilçesine bağlı Eğmir Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan çalışmasıyla yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

DHA

Havaların ısınmasıyla birlikte artan nem, ormanlar için tehlike yaratıyor..

Birçok noktada çıkan orman yangınlarına Balıkesir de eklendi.

Saat 14.45'te Havran'ın Eğmir Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Müdahale sürüyor

İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter ve 2 uçak, karadan ise 54 personel ile 3 arazöz, 1 su ikmal ve 2 ilk müdahale araçları sevk edildi.

Yangına ilk müdahale, 7 dakika içinde yapıldı.

3 saat sonra kontrol altına alındı

Alevlere, havadan ve karadan müdahaleler sonucu yaklaşık 3 saat sonra yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangında 50 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)