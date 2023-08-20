Balıkesir'de orman yangını Balıkesir'in Kepsut ilçesinde saman yüklü araçta başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale ediliyor.

İHA

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, orman yangınlarında da artış yaşanmaya başladı..

Orman yangınları nedeniyle canı çok yanan ülkemiz, bu yazı tek bir fidan dahi kaybetmeden geçirmek istiyor.

Ancak bazı bölgelerde çıkan yangınlar, yürekleri ağza getiriyor.

Bunlardan biri de Balıkesir'de yaşandı.

Araçtaki yangın ormana sıçradı

Kepsut ilçesi Dombaydere mevkinde saman balyası taşıyan bir araçta yangın çıktı.

Araçtaki yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Müdahale sürüyor

Yangına 20 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 uçak, 3 helikopter sevk edilerek müdahaleye başlandı.