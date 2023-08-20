Balıkesir'de orman yangını

İHA
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, orman yangınlarında da artış yaşanmaya başladı..
Orman yangınları nedeniyle canı çok yanan ülkemiz, bu yazı tek bir fidan dahi kaybetmeden geçirmek istiyor.
Ancak bazı bölgelerde çıkan yangınlar, yürekleri ağza getiriyor.
Bunlardan biri de Balıkesir'de yaşandı.
Araçtaki yangın ormana sıçradı
Kepsut ilçesi Dombaydere mevkinde saman balyası taşıyan bir araçta yangın çıktı.
Araçtaki yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Müdahale sürüyor
Yangına 20 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 uçak, 3 helikopter sevk edilerek müdahaleye başlandı.