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    Balıkesir'de otogar kavşağında kaza: 3 yaralı

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde Otogar yakınında bulunan kavşakta iki aracın çarpıştı kazada araçlardan biri ters dönerken, 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 12.11.2020 - 00:51
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 01:12
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    Balıkesir'de otogar kavşağında kaza: 3 yaralı

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde 10 RV 429 plakalı ile 10 BFB 80 plakalı araçlar henüz bilinmeyen nedenle otogar kavşağında çarpıştı.

    YARALILAR KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

    Sürücü isimleri öğrenilemeyen kazada ters dönen 10 RV 429 plakalı araçta bulunan kadın ve erkeğin ise kendi imkanları ile kaza yaptıkları araçtan çıktıktan sonra kendilerini orta refuje atması ise kameralara yansıdı.

    Balıkesir'de otogar kavşağında kaza: 3 yaralı-Video

    Balıkesir de otogar kavşağında kaza: 3 yaralı #1

    TERS DÖNEN ARAÇTA ÇARPAN ARACIN PLAKASI KALDI

    Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kazada ters dönen araçta ise çarpan aracın plakasının üstünde kalması, kaza sonrası tekerlerinin de dönmesi de saniye saniye kameralara yansıdı. Kazayla ilgili polisin soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

    Balıkesir de otogar kavşağında kaza: 3 yaralı #2

    Balıkesir de otogar kavşağında kaza: 3 yaralı #3

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