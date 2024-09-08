Balıkesir'de otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu madde çıktı
İHA

İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan operasyonda durdurulan otomobilde narkotik köpeği ile arama yapıldı.

YEDEK LASTİKTEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı aramada; otomobilin yedek lastiğinin içine ve motor bölmesi içerisine gizlenmiş 2 kilo 177 gram esrar maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 250 bin TL para ele geçirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

madde ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan araç sürücüsü şüpheli E.G.'nin (67) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)