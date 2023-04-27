Balıkesir'de sele kapılan otomobil sürüklendi Akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağışın ardından Ayıboğan Deresi taştı. Taşan derenin oluşturduğu sel sularına kapılan bir otomobil sürüklendi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

DHA

Türkiye’nin birçok ili sağanak altında…

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde akşam saatlerinde aniden şiddetli yağış bastırdı.

Yağış nedeniyle ilçe merkezindeki Ayıboğan deresi taştı.

Otomobil sele kapıldı

Sele kapılan bir otomobil de sürüklenerek, ticari bir araca çarptı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Zemin katta bulunan bazı ev ve iş yerlerini ise su basarken, itfaiye ve belediye ekipleri su tahliyesi çalışmalarında bulundu.

Yetkililer sel bölgesinde

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, selin ardından Bigadiç ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Şıldak, “Akşam saatlerinde Bigadiç ilçemizde yaşanan aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkın olayına belediye, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz tarafından hızlı şekilde yapılan müdahaleyi yerinde takip ettik. Bigadiç’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.