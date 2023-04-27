DHA

Türkiye’nin birçok ili altında…

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde akşam saatlerinde aniden şiddetli yağış bastırdı.

Yağış nedeniyle ilçe merkezindeki Ayıboğan deresi taştı.

Otomobil sele kapıldı

Sele kapılan bir de sürüklenerek, ticari bir araca çarptı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Zemin katta bulunan bazı ev ve iş yerlerini ise su basarken, itfaiye ve belediye ekipleri su tahliyesi çalışmalarında bulundu.

Balıkesir'de sele kapılan otomobil sürüklendi

Yetkililer sel bölgesinde

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, selin ardından Bigadiç ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Şıldak, “Akşam saatlerinde Bigadiç ilçemizde yaşanan aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkın olayına belediye, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz tarafından hızlı şekilde yapılan müdahaleyi yerinde takip ettik. Bigadiç’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.

Balıkesir'de sele kapılan otomobil sürüklendi
Balıkesir'de sele kapılan otomobil sürüklendi
Balıkesir'de sele kapılan otomobil sürüklendi
Balıkesir'de sele kapılan otomobil sürüklendi