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    Balıkesir’de sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına gözaltı

    Terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmaya yönelik sosyal medya üzerinden paylaşım yapan şahıslar, eş zamanlı operasyonla yakalandı.
    • AA
    • 19.03.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 09:27
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    Balıkesir’de sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına gözaltı

    Balıkesir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şahıslara operasyon düzenlendi.

    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç ve Gönen'de 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

    Karar üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

    Sosyal hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

    Şahıslar gözaltına alındı.

    Balıkesir’de sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına gözaltı #1

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