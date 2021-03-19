Balıkesir’de sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına gözaltı
Terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmaya yönelik sosyal medya üzerinden paylaşım yapan şahıslar, eş zamanlı operasyonla yakalandı.
- AA
- 19.03.2021 - 09:26
- Güncelleme : 19.03.2021 - 09:27
Balıkesir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şahıslara operasyon düzenlendi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç ve Gönen'de 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI
Karar üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.
Sosyal hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Şahıslar gözaltına alındı.