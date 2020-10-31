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    Balıkesir'de tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü

    Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 4 kadın yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 04:46
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    Balıkesir'de tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü

    Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Çekirdekli Mahallesi’nde düşen yıldırım tarlada çalışan 4 kadın yaralandı. Yaralılar Bigadiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tarlada çalışan işçilerin yağmurun başlaması ardından işi bırakıp ağacın altındaki malzemelerini aldıkları esnada yıldırımın düştüğü belirtildi.

    Balıkesir de tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü #1

    Balıkesir de tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü #2

    Balıkesir de tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü #3

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