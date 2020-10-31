Balıkesir'de tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 4 kadın yaralandı.
- Haber Merkezi
- 31.10.2020 - 04:46
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Çekirdekli Mahallesi’nde düşen yıldırım tarlada çalışan 4 kadın yaralandı. Yaralılar Bigadiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tarlada çalışan işçilerin yağmurun başlaması ardından işi bırakıp ağacın altındaki malzemelerini aldıkları esnada yıldırımın düştüğü belirtildi.