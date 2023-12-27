Balıkesir'de tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İHA
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Paşabayır Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkama işletmesinde, O.K ve İ.Ö (35) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Alacak verecek meselesinde kan aktı
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından O.K. tartıştığı İ.Ö’yü göğsünden bıçakladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edilirken zanlı O.K. olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Olay yerine gelen ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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