Balıkesir'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Balıkesir ve Çanakkale'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Balıkesir ve Çanakkale'de emniyet ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

1 kişi tutukklandı

Adliyeye getirilen şüphelilerden S.K., çıkarıldığı hakimlikçe "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı.

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakimliğe sevk edilen diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan kişinin HDP Edremit İlçe Başkanı olduğu ortaya çıktı

İHA'nın haberine göre, tutuklanan S.K.'nin, Balıkesir'de HDP Edremit İlçe Başkanı olduğu, bir dönem Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (ANYAKAY-DER) başkanlığını yaptığı ifade edildi.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.