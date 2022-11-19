Balıkesir'de tır ile kamyon çarpıştı

Balıkesir'de tır ile kamyon çarpıştı

Balıkesir'de sağanak yağışta kayganlaşan yolda 1 tır tarlaya uçtu. Aynı yerden bir süre sonra başka tır ile kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 15 AJ 477 plakalı tır sağanak yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu.

Karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı

Kamyon sürücüsü kazadan yara almadan araçtan çıktı. Aynı yerde 10 AHL 899 plakalı Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Toplama tırı ile karşı yönden gelen kamyon kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.





Trafikte 2 saatlik aksama

İHA'nın haberine göre, kamyon sürücüsü yaralanırken, diğer sürücüler kazadan yara almadan atlattılar. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüyü Erdek Neyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Bandırma-Erdek yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı.



