Petrol
95.78
-0.40%
Euro
18.3354
0.28%
Dolar
18.6237
0.03%
Altın
980.11
0.07%
Borsa
4072
0.00%
Bitcoin
383.007
-0.73%
BTXN Coin
10.07
-1.75%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Balıkesir'de trafik kazası: 1 ağır yaralı

    Balıkesir’in Bandırma ilçesi, Karacabey yolunda takla atan araç sürücüsü ağır yaralandı.
    • 03.11.2022 - 06:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de trafik kazası: 1 ağır yaralı

    Bandırma-Karacabey yolu üzerinde iddialara göre 34 FPV 711 plakalı araç seyir halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç takla atarak yoldan çıktı.

    Araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı.

    Ağır yaralı, hastanede tedaviye alındı

    İHA'nın haberine göre, 112 Acil Sağlık Ekipleri olay yerinde yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ağır yaralı sürücüyü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.

    Polis ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Balıkesir de trafik kazası: 1 ağır yaralı #1

    Balıkesir de trafik kazası: 1 ağır yaralı #2


    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Konya’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı
    İç Haber

    Konya’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

    Falcon Heavy, ABD'nin gizli görevi için fırlatıldı
    Teknoloji

    Falcon Heavy, ABD'nin gizli görevi için fırlatıldı

    Görüş Bildir