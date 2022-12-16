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Balıkesir'de turistik saadet zinciri operasyonuna 8 tutuklama

Balıkesir'de turistik saadet zinciri operasyonuna 8 tutuklama

Balıkesir'de turizm acentesi üzerinden ev ve tekne sahiplerini bularak turistlere kiralayacaklarını belirterek 55 milyon TL gelir elde ettiği belirlenen şebekeye yapılan operasyonda 10 kişi yakalandı.