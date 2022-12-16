Petrol
80.76
-0.55%
Euro
19.8428
0.10%
Dolar
18.6509
0.04%
Altın
1.065
0.05%
Borsa
5229
0.78%
Bitcoin
330.301
-1.05%
BTXN Coin
5.60
6.87%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Balıkesir'de turistik saadet zinciri operasyonuna 8 tutuklama

    Balıkesir'de turizm acentesi üzerinden ev ve tekne sahiplerini bularak turistlere kiralayacaklarını belirterek 55 milyon TL gelir elde ettiği belirlenen şebekeye yapılan operasyonda 10 kişi yakalandı.
    • 16.12.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 11:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de turistik saadet zinciri operasyonuna 8 tutuklama

    Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne 'yüksek kâr' vaadiyle dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi olan 30 kişinin ihbarı sonrası, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

    Turizm acentesi üzerinden ev ve tekne sahiplerini bulup, turistlere kiralayacaklarını belirten şüphelilerin, çok sayıda kişiyi mağdur ettiği tespit edildi.

    'Saadet zinciri' yöntemi ile yüzde 10 kâr vaadiyle sisteme piramit şeklinde üye kazandırıp, 55 milyon TL gelir elde ettiği belirlenen şebekeye yönelik 12 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

    8 kişi tutuklandı

    Eş zamanlı baskınlarda turizm acentesi yönetici olduğu tespit edilen 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i sevk edildiği adliyede tutuklandı, 2'si polis ifadesi sonrası salıverildi. Turizm acentesi sahibi E.Ç.'nin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.

    Turistik saadet zinciri operasyonuna 8 tutuklama -1

    Şebeke, saadet zinciri yöntemini kullandı

    Öte yandan şebekenin, 'saadet zinciri' sayesinde mağdurları lüks bir hayat yaşadıklarına inandırıp, güven sağlamak için acente bünyesine 4 kamyonet, 1 minibüs, 5 motosiklet, 9 akülü motosiklet aldıkları belirlendi.

    Acentenin sahibi E.Ç.'nin sistem hesaplarını kontrol altında tuttuğu, yöneticilerine de geri dönüşüm sektöründe taşeron firmalar kurdurduğu ortaya çıktı.

    Turistik saadet zinciri operasyonuna 8 tutuklama -2

    Turistik saadet zinciri operasyonuna 8 tutuklama -3


    Arka Sokaklar bugün var mı, neden ara verdi? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
    Medya

    Arka Sokaklar bugün var mı, neden ara verdi? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Eski ürün satan marketlere ceza kesildi
    3. Sayfa

    Eski ürün satan marketlere ceza kesildi

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Görüş Bildir