Balıkesir'de uyuşturucu imalathanesine baskın

İHA
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, silah mühimmat ile uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar yapıldı.
Uyuşturucu imalathanesine baskında ele geçirilenler;
Çalışmalar neticesinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde silah mühimmat ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin üzerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 112 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 20 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 36 adet tabanca fişeği, 5 adet şarjör ve 4 adet bıçak ele geçirildi. Olaylara karışan 1 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.