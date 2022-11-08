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    Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

    Balıkesir'de polisin düzenlediği operasyonlarda, il merkezi, Ayvalık ve Havran ilçelerinde çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
    • 08.11.2022 - 21:11
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    Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

    Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik il merkezi, Ayvalık ve Havran ilçelerinde daha önceden tespit edilen 13 şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

    Çok sayıda esrar, silah ve alkol ele geçirildi

    Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 489,54 gram metamfetamin, 9 kilo 408 gram esrar, 32 sentetik ecza hap, 5 tabanca ve 4 şarjör, 1 tüfek, 11 tüfek fişeği, 11 iz fişeği ve 16 litre kaçak alkol ele geçirilirdi.

    13 şüpheli gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre polis, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Balıkesir de uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı #1

    Balıkesir de uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı #2

    Balıkesir de uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı #3


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