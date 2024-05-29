Balıkesir'de uyuşturucu tacirlerine baskın: Evden 2 kilodan fazla esrar çıktı

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlıkla devam ediyor.
Operasyonun adresi bu kez Balıkesir oldu.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Dün bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilo 488 gram esrar, boyları 20 ila 30 cm arasında değişen saksıda ekili 9 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı, led panel iklimlendirme cihazı, boş saksı, havalandırma boruları, su terazileri, karbon filtre torbaları, rutubet ve oda nemlendirici giderici materyaller, zaman ayarlı prizler, vantilatörlerle uyuşturucu madde üretiminde kullanılan bitki toprakları ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.
1 kişi gözaltında
Düzenlenen operasyonda B.K. isimli bir şüpheli de gözaltına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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