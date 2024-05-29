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Balıkesir'de uyuşturucu tacirlerine baskın: Evden 2 kilodan fazla esrar çıktı

Balıkesir'de uyuşturucu tacirlerine baskın: Evden 2 kilodan fazla esrar çıktı Ayvalık ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlediği evde 2 kilo 488 gram esrar, 9 kök Hint Keneviri, ve uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi, B.K. isimli şüpheli de gözaltına alındı.