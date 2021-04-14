Koronavirüs önlemleri kapsamında saat 19.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Balıkesir'de iş yerlerinden çıkan vatandaşlar evlerine yetişemedi.

Balıkesir'de yasağın başlamasıyla birlikte ilk dakikalarda sokakta kalan vatandaşlar hem ramazan alışverişi hem de evlerine yetişme telaşı içinde koşuşturdukları görüldü.

Araçla evine yetişmeye çalışan bir vatandaş, yasaklarla ilgili olması gerek buydu diyerek işten geç çıktığını tam iftar zamanı trafiğin daha yoğun olacağını söyledi.

"ÖZEL SEKTÖR HEMEN ÇIKAMIYOR İŞTEN"

Gülşah Finis isimli vatandaş ise, "İşten çıktık arkadaşımla birlikte bu çok iyi oldu bizim için. İşten çıkıp iftar yapmamız için evde birde hazırlıklarımız olması lazım cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz bu konuda. İşten biraz geç çıktık çünkü özel sektörde çalışıyoruz biz. Özel sektör hemen çıkmıyor tabii ki işten. Kamuya çok güzel destek veriliyor ama keşke özel sektöre de verseler bizi de bu konularda faydalandırsalar" dedi

Balıkesir'de vatandaşlar kısıtlama öncesi evlerine yetişemedi VİDEO

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