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    Balıkesir'de yaralı ulu doğan ile şahine tedavi 

    Balıkesir'de arazide bulunan kanadı kırık ulu doğan ile ayağından yaralı şahin, Kazdağı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde tedaviye alındı.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 17:15
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    Balıkesir'de yaralı ulu doğan ile şahine tedavi 

    Edremit ilçesinde kanadı kırık ulu doğan ve Havran ilçesinde ayağından yaralı şahin bulundu.

    Kuşlar, Kazdağı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi. Milli Parklar Şefliği veteriner hekimi Ertan Şenol, nesli tehlike altındaki ulu doğan ile şahini tedaviye aldı.

    TEDAVİLERİNİN ARDINDAN DOĞAL YAŞAM ALANLARINA BIRAKILACAK

    Yaralı bulunan kuşlar, tedavileri tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakılacak. Ayrıca Kaz Dağı'nda bulunan yavru baykuşun da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Balıkesir de yaralı ulu doğan ile şahine tedavi  #1

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    Balıkesir de yaralı ulu doğan ile şahine tedavi  #4

    Balıkesir de yaralı ulu doğan ile şahine tedavi  #5

    Balıkesir de yaralı ulu doğan ile şahine tedavi  #6

    Balıkesir de yaralı ulu doğan ile şahine tedavi  #7

    Balıkesir de yaralı ulu doğan ile şahine tedavi  #8

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