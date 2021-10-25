Balıkesir'de yolda düşürülen emekli maaşını buldu, sahibine teslim etti

İçerisinde bin 400 lira olan cüzdanı sokakta bulan kadın, sahibine teslim etti. Maaşına kavuşan emekli ise “Allah bin kere razı olsun” dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki bankadan emekli maaşını çeken 54 yaşındaki Turan Koç, bindiği minibüsle Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine döndü.

Koç, eve varınca cüzdanını düşürdüğünü fark etti.

Çok geçmeden Hatice Dangaz adlı kadın, Turan Koç’un cüzdanını buldu ve talihsiz adama haber verdi.

“CÜZDANIN DIŞ KÖŞESİNDE BİR NUMARA BULDUM”

Dangaz, telefon ve cüzdanı Koç’a teslim etti.

Cüzdanı yol ortasında bulduğunu anlatan Hatice Dangaz, “Ben cüzdanı caddede yol ortasında buldum. Postaneye gidiyordum. Yerden aldığım cüzdanın dış köşesinde bir numara buldum. O numaradan bir arayım kimdir nedir araştırayım dedim. Cüzdanı, bizzat kendisine teslim ettim.” dedi.

“SAĞ OLSUN HER ŞEY YERİNDE DURUYOR”

Hatice Dangaz’a teşekkür eden Turan Koç, “Eski hastaneye gelirken cüzdanı düşürmüşüm. Eve vardım cüzdan yok. Sağ olsun ablam bulmuş. Aradı. Allah razı olsun verdi. Allah bin kere razı olsun. İçinde bin 400 lira vardı. Sağ olsun her şey yerinde duruyor.” dedi.