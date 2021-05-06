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    Balıkesir'de Yunanistan'ın geri ittiği 30 göçmen kurtarıldı

    Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği lastik bottaki 30 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 06.05.2021 - 13:40
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 13:44
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    Balıkesir'de Yunanistan'ın geri ittiği 30 göçmen kurtarıldı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 30 göçmeni kurtardı.

    İŞLEM YAPILDI

    Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.

    Balıkesir de Yunanistan ın geri ittiği 30 göçmen kurtarıldı #1

    Balıkesir de Yunanistan ın geri ittiği 30 göçmen kurtarıldı #2

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