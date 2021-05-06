Balıkesir'de Yunanistan'ın geri ittiği 30 göçmen kurtarıldı
Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği lastik bottaki 30 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
- DHA
- 06.05.2021 - 13:40
- Güncelleme : 06.05.2021 - 13:44
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 30 göçmeni kurtardı.
İŞLEM YAPILDI
Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.