Balıkesir'de Yunanistan'ın geri ittiği 58 göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 58 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
- DHA
- 21.02.2022 - 18:15
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
58 GÖÇMEN KURTARILDI
Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurları tarafından, Türk kara sularına geri itilen 3 lastik bottaki toplam 58 göçmeni kurtararak, karaya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.