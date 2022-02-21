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    Balıkesir'de Yunanistan'ın geri ittiği 58 göçmen kurtarıldı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 58 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 21.02.2022 - 18:15
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    Balıkesir'de Yunanistan'ın geri ittiği 58 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

    58 GÖÇMEN KURTARILDI

    Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurları tarafından, Türk kara sularına geri itilen 3 lastik bottaki toplam 58 göçmeni kurtararak, karaya çıkardı.

    Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

    Balıkesir de Yunanistan ın geri ittiği 58 göçmen kurtarıldı #1

    Balıkesir de Yunanistan ın geri ittiği 58 göçmen kurtarıldı #2

    Balıkesir de Yunanistan ın geri ittiği 58 göçmen kurtarıldı #3


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