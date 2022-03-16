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    Balıkesir'de yüz nakli yapılan Recep Sert uyuşturucudan gözaltına alındı

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde narkotik polisinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 10 kişi arasında yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in de bulunduğu belirtildi.
    • İHA
    • 16.03.2022 - 17:24
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    Balıkesir'de yüz nakli yapılan Recep Sert uyuşturucudan gözaltına alındı

    Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Edremit İstihbarat Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu/uyarıcı madde satışı yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıslar ile gruplara yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Bursa'dan Edremit’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

    ARAMALARDA 1 KİLO 237 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

    Ekipler, şüpheli şahıslar ve kullandıkları araçları takibe alıp Edremit girişinde yakaladı. Yapılan aramalarda 3 parça halinde daralı ağırlığı 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

    RECEP SERT DAHİL 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayla ilgili D.T. (35), E.Y. (24), Ş.T. (41), S.Y. (42), A.K. (38), Ü.K. (29) T.K. (37), B.E. (44), M.B. (32) ve Recep Sert (34) gözaltına alındı. 10 şüpheli şahsın 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçlarından yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

    Balıkesir de yüz nakli yapılan Recep Sert uyuşturucudan gözaltına alındı #1

    YÜZ NAKLİ YAPILMIŞTI

    İnegöl’de temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'e, 18 Temmuz 2013 tarihinde, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapılmıştı.

    Balıkesir de yüz nakli yapılan Recep Sert uyuşturucudan gözaltına alındı #2

    Balıkesir de yüz nakli yapılan Recep Sert uyuşturucudan gözaltına alındı #3

    Balıkesir de yüz nakli yapılan Recep Sert uyuşturucudan gözaltına alındı #4

    Balıkesir de yüz nakli yapılan Recep Sert uyuşturucudan gözaltına alındı #5


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