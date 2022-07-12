Balıkesir'de zabıta denetleme gerçekleştirdi

Balıkesir'de denetimlerini artıran zabıta ekipleri birçok işyerini teftiş etti.

Balıkesir'de Erdek Zabıta müdürlüğü ekipleri bayram boyunca sahil bandında ve esnaflara yönelik denetimlerde bulundu.

Denetimler sıkılaştırıldı

Erdek Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Hüseyin Erdoğan ve beraberindeki zabıtalar, vatandaşların ağız tadıyla sağlık koşullarına uygun gıda tüketmeleri için ve Erdek'te rahatça tatil yapabilmeleri için denetimlerini sıklaştırdıklarını belirtti.





Cezai işlem uygulandı

Denetimde seyyar satıcılar ve esnafın dükkan önü işgaliyesi ayrıca halk sağlığını koruyucu önlemlere kadar tüm ayrıntılara dikkat edildi. Bir iş yerine ise kurallara uymadığı için ceza kesildi.



