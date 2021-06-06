Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediyenin düzenlediği 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 'Sıfır Atık Mavi Harekatı' etkinliğinde, denizden ve sahilden 2 saatte 1 ton 243 kilo çöp toplandı.

Bandırma Belediyesi'nin düzenlediği çöp toplama etkinliğine, aralarında dalgıçların da bulunduğu 150 çevre gönüllüsü katıldı. Dalgıç kıyafeti giyip, denize dalan gönüller, müsilaj nedeniyle temizlik yapmakta zorluk çekti. Dalgıçlar, denizden çok sayıda otomobil lastiği ve pet şişe ile bisiklet ve boru gibi atıkları çıkardı.

"HALKIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ GEREKİYOR"

Dalgıçlık eğitimi veren Serap Çıtak, müsilaj nedeniyle su altında görüşün düştüğüne dikkat çekerek, "Bu nedenle temizlik yapmakta zorlandık. Buna rağmen denizden bisiklet, lastik, pet şişe gibi atıklar çıkardık. Biz çevre gönüllüleri olarak ne kadar temizlik yaparsak yapalım hiç fark etmez. Kirliliğin önüne geçmedikten sonra hiçbir zaman temiz olamayız. Bu nedenle temizlik çalışmalarının artırılıp, halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Suda hayat var, doğada hayat var ve biz insan olarak buna muhtacız." dedi.

Bandırma'da 2 saatte deniz ve sahilden 1 ton çöp toplandı-Video

"AŞAĞIDA YOĞUN BİR MUSİLAJ TABAKASI VAR"

Temizliğe katılan dalgıçlardan Murat Merdan, “Bandırma’da iki noktada dalış yaptık. Müsilaj aynı şekilde devam ediyor. Aşağıda yoğun bir tabaka var. Çevreyi koruyamadığımız sürece bu gibi olaylar artacak" diye konuştu.

Bandırma'da 2 saatte denizden ve sahilden toplanan 1 ton 243 kilo çöp, bir süre sergilendikten sonra Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından atık dönüşüm tesisine gönderildi.