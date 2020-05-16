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- Barış Pınarı bölgesinde 2 antitank mayını bulundu
Barış Pınarı bölgesinde 2 antitank mayını bulundu
Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK/YPG'nin yola tuzakladığı 2 adet antitank mayını, METİ timleri tarafından imha edildi.
- DHA
- 16.05.2020 - 17:18
Türk Silahlı Kuvvetlerin Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPY'ye yönelik faaliyleri sürüyor.
2 ADET MAYIN İMHA EDİLDİ
Barış Pınarı bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait yol kenarına tuzaklanmış mayın bulundu.
Yol üzerine tuzaklanan 2 adet antitank mayını, METİ Timleri tarafından imha edildi.