Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlediği bölgelerde teröristlere geçit vermiyor.

Son olarak yapılan operasyonda toplam 5 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

"KOMANDOLARIMIZ ETKİSİZ HALE GETİRDİ"

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından duyurulan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."