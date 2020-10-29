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    • Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • AA
    • 29.10.2020 - 17:26
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 18:06
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    Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlediği bölgelerde teröristlere geçit vermiyor.

    Son olarak yapılan operasyonda toplam 5 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

    "KOMANDOLARIMIZ ETKİSİZ HALE GETİRDİ"

    Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından duyurulan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

    komando

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