Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- AA
- 29.10.2020 - 17:26
- Güncelleme : 29.10.2020 - 18:06
Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlediği bölgelerde teröristlere geçit vermiyor.
Son olarak yapılan operasyonda toplam 5 teröristin öldürüldüğü açıklandı.
"KOMANDOLARIMIZ ETKİSİZ HALE GETİRDİ"
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından duyurulan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."