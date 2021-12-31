Barış Pınarı Bölgesi'nde DSİ personeli şehit oldu

Suriye'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG teröristlerince düzenlenen saldırıda DSİ personeli şehit oldu.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn kentinin güneyindeki Tel Temir hattında terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırıda iş makinası vuruldu.

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜYDÜ

Saldırıda hedef alınan iş makinesinin operatörü Cihan Gökkaya şehit oldu. Şehit düşen Gökkaya’nın cenazesi, saldırının ardından Türkiye’ye getirildi. Balıkesir'de DSİ personeli olarak çalışan operatör Cihan Gökkaya'nın bir süre önce Suriye'de görevlendirildiği öğrenildi.

VALİ ERİN'DEN TAZİYE MESAJI

Şanliurfa Valilisi Abdullah Erin de sosyal medya hesabından saldırıyı kınayarak, "Rasulayn’da, hain terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu şehit olan Devlet Su İşleri personelimiz Cihan Gökkaya’ya Allah’tan (cc) rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Makamı âli, ruhu şâd olsun" paylaşımı yaptı.