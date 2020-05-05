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    Barış Pınarı bölgesinde el yapımı patlayıcı bulundu

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bölgede tuzaklanmış el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.
    • AA
    • 05.05.2020 - 17:43
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    Barış Pınarı bölgesinde el yapımı patlayıcı bulundu

    Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'nin tuzaklamış olduğu el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

    PATLAYICI İMHA EDİLDİ

    Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı tespit ederek imha etti." ifadelerine yer verildi.

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