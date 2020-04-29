Barış Pınarı bölgesinde PKK'nın tuzakladığı mayın bulundu
Komandolar tarafından, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG’nin tuzakladığı anti-tank mayını imha edildi.
- DHA
- 29.04.2020 - 12:19
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı mayının imha edildiğini açıkladı.
PKK/YPG'NİN TUZAKLADIĞI MAYIN İMHA EDİLDİ
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayınların imhası sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan anti-tank mayını, kahraman komandolarımız tarafından imha edildi." denildi.