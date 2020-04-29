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    Barış Pınarı bölgesinde PKK'nın tuzakladığı mayın bulundu

    Komandolar tarafından, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG’nin tuzakladığı anti-tank mayını imha edildi.
    • DHA
    • 29.04.2020 - 12:19
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    Barış Pınarı bölgesinde PKK'nın tuzakladığı mayın bulundu

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı mayının imha edildiğini açıkladı.

    PKK/YPG'NİN TUZAKLADIĞI MAYIN İMHA EDİLDİ

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayınların imhası sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan anti-tank mayını, kahraman komandolarımız tarafından imha edildi." denildi.

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