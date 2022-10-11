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    Bartın açıklarında 7 hortum oluştu

    Bartın'da denizde birbirine yakın 7 hortum oluştuktan sora, karaya ulaşmadan etkisini yitirerek kayboldu.
    • 11.10.2022 - 04:45
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    Bartın açıklarında 7 hortum oluştu

    Kurucaşile ilçesi açıklarında denizde hortum oluştu. Aynı bulut kümesi içerisinde birbirine yakın 7 hortum oluştu.

    15 dakika boyunca etkili oldu

    DHA'nın haberine göre; deniz üzerinde yaklaşık 15 dakika etkili olan hortumlar karaya ulaşmadan kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Bartın açıklarında 7 hortum oluştu - VİDEO

    Bartın açıklarında 7 hortum oluştu #1


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