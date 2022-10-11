Bartın açıklarında 7 hortum oluştu
Bartın'da denizde birbirine yakın 7 hortum oluştuktan sora, karaya ulaşmadan etkisini yitirerek kayboldu.
- 11.10.2022 - 04:45
Kurucaşile ilçesi açıklarında denizde hortum oluştu. Aynı bulut kümesi içerisinde birbirine yakın 7 hortum oluştu.
15 dakika boyunca etkili oldu
DHA'nın haberine göre; deniz üzerinde yaklaşık 15 dakika etkili olan hortumlar karaya ulaşmadan kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bartın açıklarında 7 hortum oluştu - VİDEO