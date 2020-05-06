Bartın Irmağı'nda avlanan yunus

Denizden 3 kilometre içerideki ırmakta avlanan yunus, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bartın'da, denizden yaklaşık 3 kilometre kadar içeri girerek ırmakta daireler çizen yunus bir süre avlandıktan sonra gözden kayboldu.

Yunusun balık sürüsü peşinden Bartın Irmağı’na giriş yaptığı ve yeniden denize döndüğü düşünülüyor.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Daha önceki yıllarda da Bartın Irmağı'na yunuslar girmiş, yunusları tekrar denize döndürmek için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekiplerince çalışmalar gerçekleştirilmişti.

Bartın Irmağı'nda yunus görüntülendi