Bartın Valisi Sinan Güner'in doktor eşi koronavirüse yakalandı

Uzman Dr. Beyhan Güner'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Vali Güner ise testinin pozitif çıkmamasına rağmen tedbir amaçlı tedaviye alındı.

Bartın Valisi Sinan Güner’in, Bartın Devlet Hastanesi’nde görevli eşi Uzman Dr. Beyhan Güner’in yoğun bakımda bir hastaya müdahalesi sırasında oluştuğu tahmin edilen bulaş sonucu koronavirüs testi pozitif çıktı.

TEDBİR AMAÇLI İLAÇ KULLANIYOR

Eşiyle temaslı olan Vali Sinan Güner’in testi pozitif olmamakla birlikte teyit amaçlı çekilen tomografisinde koronavirüs uyumlu bir görüntü oluşması nedeniyle tedbir amaçlı ilaç tedavisine başlanıldı.

PCR TESTİNE BAĞLI

Vali ile ilgili 5 günlük tedavinin bitiş tarihi olan çarşamba günü yapılacak PCR testinde çıkacak sonuca göre uygun işlemlere devam edileceği belirtildi.