Bartın'da 17 yaşındaki genç yanan araçta yaşamını yitirdi

Gürgenpınarı mevkiinde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Kısa sürede yanmaya başlayan araçtan çıkamayan 17 yaşındaki genç, yanarak can verdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Bartın’da feci bir olay yaşandı.

Edinilen bilgilere göre Semih O.’nun (19) kullandığı otomobil Gürgenpınarı mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı.

Yaralanan şoför Semih O. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Mert Ç. (18) takla atan araçtan kendi imkanları ile çıkmayı başardı.

Olay anında alevleri fark eden bir vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi.

ARAÇ İÇİNDE YANARAK CAN VERDİ

Bu sırada başka bir yangın için bölgeden geçen itfaiye ekiplerince yanan araca müdahale edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yapılan kontrollerden 17 yaşındaki Doğukan Gündoğan'ın araç içerisinde yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralı şoför Semih O. ve Mert Ç. 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.