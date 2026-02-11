Bartın'da 2 katlı evde yangın paniği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bartın Kanlırmak Caddesi'nde bulunan 2 katlı eski bir evin alt katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALT KATI ALEVLER SARDI, YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Alevler kısa sürede alt kattaki daireyi sararken, her iki katta dumanla doldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, ambulans ve elektrik şirketi teknik ekipleri sevk edildi.

Polis olay yeri çevresinde geniş güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yaşanacak olumsuz bir duruma karşı ise bölgeye yönlendirilen sağlık ve elektrik dağıtım şirketi teknik ekipleri hazır bulunurken, polis ekipleri karayolunu bir süreliğine trafiğe kapattı.

EV DİDİK DİDİK ARANDI, CAN KAYBI YAŞANMADI

Alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürmeyi başaran itfaiye ekipleri, yangının sebebini belirlemek için çalışma yürütürken, yangın anında evlerde kimsenin bulunup bulunmadığını araştırdı.

Evin alt katında diyaliz hastası bir kadının, üst katta ise yalnız yaşayan bir erkek şahsın bulunduğu ihbarı üzerine ise ekipler her iki daireyi ve bahçeyi didik didik aradı. Dakikalarca evde kalan ekipler, bina ve çevresinde yaptığı incelemede alevler arasında kimsenin bulunmadığını öğrenince derin nefes aldı.

Odaları dumanla dolan her iki daireye kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri henüz sebebi belirlenemeyen yangının sobadan yada elektrik enerji hattından çıkmış olabileceğini ifade etti. Yangının kesin sebebi araştırılan olayda can kaybı yada yaralanan olmadı.