Bartın'da 6 kişilik aile koronavirüsü atlattı

Koronavirüs testleri pozitif çıkan aynı aileden 6 kişi, 10 günlük tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.

Bartın'ın Bakraçboz köyüne bağlı Bodra Mahallesi, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine 18 Nisan Cumartesi günü İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararı ile karantinaya alındı.

Köyde bakkal işleten 32 yaşındaki Tuncay Üstünbaş, hastaneye giderek test yaptırdı. Testi pozitif çıkan Tuncay Üstünbaş, Bartın Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

AİLESİNDE DE TESPİT EDİLDİ

Üstünbaş’ın eşi Reyhan (30), çocukları Nehir (4) ve Gözde (8) ile babası emekli maden işçisi Sezai (50) ve şeker hastalığı olan annesi Aysel Üstünbaş'ın (55) koronavirüs testleri de pozitif çıktı.

10 günlük tedavilerinin ardından sağlığına kavuşan aile, dün taburcu edildi.

"ACABA DİYEREK TEST YAPTIRDIM, POZİTİF ÇIKTI"

Hastalık süresince aile üyelerinin hiçbir belirti göstermediğini belirten Tuncay Üstünbaş, “Köyümüzde bakkal işletiyorum. Bende hiçbir rahatsızlık yoktu. Ben de acaba diyerek, hastaneye gittim ve test yaptırdım, pozitif çıktı. Sonuçta bakkal işletmecisi olduğumuz için yüzlerce kişi ile temasımız para alışverişimiz oluyor.” dedi.

"HER YERE YAYABİLİRDİM"

Sosyal mesafe kurallarına uyulmasını tavsiye eden Tuncay Üstünbaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Hastanede 10 gün boyunca hap ve serum tedavisi yapıldı ama çok şükür tedavi sırasında hepimizin durumu iyiydi ve hiçbir hastalık belirtisi de yoktu. Önceki gün yine test yapıldı ve negatife dönünce bizleri evlere taburcu ettiler. İyi ki ben test yaptırmışım, çünkü her yere yayabilirdim. Ve bende hiçbir belirti yoktu. Benim vatandaşlarımıza tavsiyem, mutlaka sosyal mesafe kurallarına uyalım, bu virüs çok tehlikeli."