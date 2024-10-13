Bartın'da Amasra'nın ağırladığı turist sayısı 2,2 milyonu aştı

AA

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleri yerli ve yabancı turistleri Amasra'ya çekiyor.

Sadece deniz, kum, güneşiyle değil, balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüyle dört mevsim turizm hareketliliği yaşanan Bartın'ın Amasra ilçesi, yılın 9 ayında 2 milyon 200 bini aşkın turist ağırladı.

"Sesamos" adıyla milattan önce 12'nci yüzyılda Fenikelilerin kıyı boyunca oluşturduğu kolonilerle kurulan, Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, tarihi değerleri ve doğal güzelliğiyle turist çekiyor.

AMASRA KALESİ

Amasra Kalesi'nin 2013'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendiği ilçe, el değmemiş koyları, temiz kumsalları ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüyle de öne çıkıyor.

"AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE YAT LİMANI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesinin tamamlanmasıyla ilçeyi, 9 ayda 600 bini konaklamalı ve 30 bini kruvaziyer gemileriyle olmak üzere 2 milyon 200 bini aşkın turist ziyaret etti.

KARADENİZ'İN VİTRİNİ

Karadeniz'in vitrini olarak görülen ilçe, başta bayram tatilleri olmak üzere Ankara ve İstanbul'un yanı sıra tüm illerden yerli turist ağırlıyor.

İlçede kruvaziyer gemileriyle 9 ayda 18 bin 836 yolcu, 9 bin 168 personel olmak üzere yaklaşık 30 bin ziyaretçi ağırlandı.

Nüfusu 6 bin olan ilçe, yaz aylarında 60 bine çıkıyor.